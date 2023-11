Esa puede ser una primera inferencia a la que el país puede llegar tras ratificarse el acuerdo parlamentario entre el correísmo, el PSC y el bloque gobiernista de ADN.

Varios elementos sostienen esta tesis:

1.- El presidente electo Daniel Noboa, sus operadores políticos y el siempre escurridizo PSC han posicionado la idea de que la gobernabilidad en el país -sana por cierto- depende de una agenda propositiva en leyes económicas y de seguridad que saque a los ecuatorianos de la postración. Y como el país, no está para perder el tiempo, se entiende que la fiscalización no es una urgencia. Por eso, el flamante mandatario, así como el futuro presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, han insistido en que no darán los votos para un eventual juicio político y destitución a la fiscal Diana Salazar.

2.- La Revolución Ciudadana insiste en que su derecho es impulsar ese proceso político y por eso el expresidente Rafael Correa ha muchacheado a Kronfle y a Valentina Centeno, sus aliados en el parlamento. En cambio, Correa está muy cómodo con el actual Consejo de la Judicatura, encabezado por dos personajes que juegan a su favor: el titular Wilman Terán y el vocal Xavier Muñoz. Por lo tanto, no habrá forma de que la Asamblea evalué su cuestionable papel en el concurso de selección de los nuevos jueces, varios de los cuales podrían revisar las causas contra el correísmo. Recordemos que Mireya Pazmiño, la exlegisladora de Pachakutik y muy afín a la bancada correísta de la Asamblea cesada, es parte de ese proceso de selección.

No faltará quien señale, al leer este análisis, que si Noboa decidió poner una bandera roja para salvar a la Fiscal, se debería proceder de la misma manera con Terán, en una suerte de concordia nacional.