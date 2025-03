Las imágenes son durísimas. Varias zonas del país soportan un invierno tan duro y catastrófico como fue la sequía de finales de 2024. Y sobre las pérdidas millonarias por los cultivos anegados, los daños a la infraestructura, así como los hogares de las familias la agenda noticiosa de estos días ha hecho énfasis.

El Gobierno, más allá de las limitaciones económicas y logísticas, ha tenido el acierto de poner al presidente Daniel Noboa como la cabeza visible en las tareas de emergencia, algo que no ocurrió durante los apagones.

En esta ocasión, con el cambio de estrategia, se le ha hecho más fácil dibujar tres objetivos esenciales de cara a la campaña electoral.

1.- Contacto permanente con los ciudadanos-electores. La imagen de un presidente vital, que está en las zonas más afectadas, proyecta la idea de cercanía e interés por quienes ahora necesitan de la atención estatal y si el contacto en el territorio es efectivo, puede sumar votos porque hace presencia: un hombre de carne y hueso gestionando la crisis.

2.- La tan necesaria segmentación de los mensajes. Noboa, al recorrer el país, tiene la ventaja de nutrirse de la visión y las frustraciones de miles de personas en distintos lugares, lo cual le permite entender y elaborar mensajes más precisos a la hora de trazar una visión de gobierno y asumir compromisos.

3.- Se aleja de la disputa tóxica que genera distracciones. Esta quedará en la historia como una de las campañas más repulsivas. Basta ver las redes sociales, donde no hay un solo hecho que resulte constructivo y positivo. Tanto Noboa como Luisa González han estado sometidos a una crítica descarnada que no le aporta nada al país y más bien desgasta sus liderazgos. La campaña sucia viene de lado y lado, por lo tanto, Noboa hace bien en no polemizar innecesariamente.

Siendo esta etapa invernal un laboratorio interesante para el Régimen, a fin de demostrar eficiencia y madurez, queda todavía como un pasivo muy fuerte de, lado del presidente Noboa, la no elaboración de un relato nacional claro, propositivo y de cohesión, que marque un Ecuador de futuro.

Mientras el candidato-presidente no le cuente al país sobre qué derroteros persistir y continuar, su campaña electoral tendrá grandes vacíos y el riesgo de una derrota.