Se cierra una nueva campaña por la Presidencia de la República y la Asamblea. Y mientras los candidatos, sus organizaciones políticas y los caudillos que tiran de sus hilos se someten al silencio público, es pertinente hablar lo que se juega en estas elecciones...

1.- Daniel Noboa.- Con la lluvia de encuestas de los últimos días, su equipo de campaña ha vendido la idea de que puede reelegirse en una sola vuelta. Si esto es así, Noboa habrá enterrado a la generación política que surgió a inicios del siglo XXI, luego del colapso del sistema de partidos y la crisis financiera. Su principal rostro es Rafael Correa, el hombre que por casi 20 años ha comandado la política nacional, y que ahora luce ensombrecido por sus condenas judiciales y los nexos que muchas de sus estructuras tejieron con grupos corruptos y mafiosos.

¿Si los resultados del domingo arrojan una segunda vuelta? Pues Noboa y su equipo tendrán que recalibrar sus motores y abrirse al diálogo y a los acuerdos con varios sectores políticos y sociales para conseguir el 13 de abril la victoria final. Más allá de un triunfo en primera vuelta o en el balotaje, Noboa se juega la posibilidad de, por primera vez desde 2009, contar con la principal fuerza parlamentaria, hecho de suma importancia.

2.- Rafael Correa.- Dentro de la Revolución Ciudadana, el triunfo o la derrota de Luisa González impactará en el futuro del expresidente Rafael Correa. Si Luisa pierde estas elecciones, sería la tercera derrota consecutiva, a nivel presidencial, a la que estaría sometido el correísmo desde 2021. Y si Noboa les gana en primera vuelta, como pregonan varias encuestas, la derrota sería más contundente, pues la jubilación política del expresidente, prófugo en Bélgica, se convertiría en una realidad que pone a esa fuerza política ante un innegable proceso de reinvención que va más allá de los intereses particulares de su gran caudillo. El colapso de hace pocos días, tras perder su presencia en el Consejo de Participación Ciudadana, implica menos posibilidades de controlar la designación de los titulares de los organismos de control. De tal manera que su verdadera posición de poder radicaría en el peso parlamentario de su bancada. Si en estas elecciones Luisa venciera, Correa tendría una nueva posibilidad de, vía asamblea constituyente, recalibrar el poder a su favor.

3.- Jaime Nebot.- Analistas y periodistas advierten que esta podría ser la elección más difícil para el PSC, desde 1996. El registro gráfico de esta campaña muestra que Nebot y sus candidatos no tienen la acogida de años anteriores, con lo cual estaría seriamente afectada su capacidad de poner un bloque de legisladores con el cual mantener su línea tradicional de negociación con los presidentes de turno. Nebot, además, ya no controla la Alcaldía de Guayaquil ni la Prefectura del Guayas, con los cual sus factores de presión política se reducen ostensiblemente. Además, el juicio contra Pablo Muentes, uno de sus amigos y operadores políticos más cercanos, le han abierto otro frente incómodo, cuyas consecuencias aún no las hemos determinado.

4.- María Paula Romo.- El oxígeno político que ganó Construye en las elecciones de 2023, por su alianza con Fernando Villavicencio (+), podría terminarse este domingo. Así, su capacidad de incidencia política se relativizará en la medida en la que se reinvente su organización y comience desde cero el trabajo para rearmar sus bases. Dentro de Construye hay personajes que, a través de la opinión pública, pueden mantener cierta vigencia. Más aún si Henry Cucalón decide poner el hombro en el futuro de esta organización.

5.- Guillermo Lasso.- Desde que su mandato se agotó con la muerte cruzada, el expresidente prometió que en 2025 CREO reflotará como fuerza política. Veremos si ello ocurre este domingo. Cualquier resultado que implique más de cinco legisladores será un nuevo comienzo. Y si a CREO le va mejor que al PSC, todavía más. En todo caso, el expresidente seguirá apostando por el fortalecimiento de esta organización de centro derecha, con los recursos económicos que sean necesarios. Habrá que ver si, al igual que Construye, hay capacidad para el reperfilamiento urgente.

6.- Leonidas Iza.- Esta es su gran batalla. Un mal resultado electoral significaría que su proyecto político como persona habrá fracasado, lo que inmediatamente repercutirá en una cambio de liderazgo dentro de la Conaie. Si Iza tiene una votación importante y mantiene un bloque de siete o 10 legisladores, Pachakutik habrá sorteado un duro bache, y así proyectar su influencia en los nichos electorales de las diferentes regiones que controlan. La ventaja es que el movimiento indígena se mueve más allá de los procesos electorales, gozando de una vida política distinta.

7.- Andrea González-Lucio Gutiérrez.- Puede resultar que esta alianza política sea una de las más rentables de estas elecciones. El trepón que a Andrea González le dio el debate del 19 de enero le abre la oportunidad de tener un proyecto político hacia el futuro, con el ímpetu de su personalidad y las ideas del villavicencismo que ha mantenido. De ella depende también que el expresidente Gutiérrez conserve su modesto espacio político desde la Asamblea, en caso de que consiga una curul. Eso, para Sociedad Patriótica ya una ganancia, sin duda.