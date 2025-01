Los nexos políticos que unen a la Revolución Ciudadana con la dictadura de Nicolás Maduro son tan fuertes que entran ya en el terreno de la autodestrucción.

Y como Ecuador está en campaña, la candidata presidencial Luisa González es la que se lleva la peor parte de una discusión agotadora y totalmente perjudicial en su afán de expandirse electoralmente.

No hay entrevista en la que los periodistas le pidan definirse: reconocer o no al régimen del dictador venezolano. La disyuntiva, incluso, llegó a niveles internacionales cuando Fernando del Rincón le insistió en que diera una respuesta para la cadena CNN en Español.

Luisa se ha negado a responder. Para ella, quien se supone es una demócrata y pelea una carrera presidencial en la que no le gustaría que le hicieran fraude, no es necesario hablar de Venezuela, pese a muchas de las aberraciones que ahí se cometen. No le quitan el sueño las detenciones arbitrarias, la diáspora constante de ciudadanos sin esperanza, los miles de desaparecidos y torturados en las cárceles de la dictadura, peor la corrupción o la penetración del narcotráfico.

Ella concluye en que como Ecuador tiene problemas de autoritarismo y pobreza, como si las proporciones abismales entre ambas naciones no fueran evidentes, hay que hablar solo de lo que pasa aquí.

La estrategia de González, en términos políticos, era inteligente: cansar a la opinión pública con la misma y la misma pregunta para ella evadirla hasta caer en un juego de suma-cero.