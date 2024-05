El otro tema polémico de Kronfle tiene que ver con la aprobación de la Ley que obliga al Banco Central a entregarle directamente a los gobiernos seccionales los recursos, los primeros cinco días de cada mes, sin que ese dinero pase por las cuentas del Ministerio de Finanzas. La Ley de Kronfle no repara en lo peligroso que puede resultar para el país que la Administración central no gestione ese dinero con sentido de prioridad. ¿Qué pasa si mañana hay un terremoto y Finanzas no tiene dinero porque todo se fue a los alcaldes y prefectos que permanentemente son acusados por su pésima gestión y por feriarse la plata en conciertos y actos populistas?

3.- Pabel Muñoz y los daños en el Metro

El Alcalde de Quito, en su informe de labores de los lunes, invalidó los cuestionamientos de la concejala Sandra Hidalgo, por la inexistencia de un contrato de mantenimiento de los trenes del Metro, razón por la cual ya están dos sin funcionar. Pabel Muñoz dijo que el culpable de que no haya un plan de mantenimiento es Mauricio Rodas, porque no lo contrató. El exdignatario salió a la prensa para calificar de inaceptables esos argumentos, por el hecho de que hace cinco años dejó de ser Alcalde y que, lo sensato, era que Muñoz pusiera a funcionar el Metro, con un plan de mantenimiento serio. Además, Rodas y varios concejales han cuestionado a Muñoz por falta de transparencia, pues nunca dijo que había dos trenes fuera de uso. El caso estalló solo el momento en que Hidalgo y el edil Andrés Campaña hicieron la denuncia ante la ciudadanía. ¿Si ello no ocurría, lo quiteños no nos enterábamos de que el Metro no tiene un contrato de mantenimiento?

4.- Otra vez los Bucaram con líos judiciales

Volvieron a ser noticia y de la mala. Jacobo Bucaram Pulley, el hijo mayor del expresidente de la República, fue detenido por la Policía, al estar en una fiesta privada en Guayaquil, donde se encontraron armas y gente vinculada a los grupos delictivos que el Gobierno calificó de terroristas. Mientras avanzan las investigaciones, Abdalá Bucaram Ortiz, salió en defensa de su hijo al señalar que era un invitado más y que todo es pura persecución. Las palabras del expresidente nuevamente ofenden al país. Es de esperar que esta vez la Justicia, luego de todo lo ocurrido con Metástasis y Purga, analice sin ningún tipo de concesión a este señor que varias veces ha sido señalado por sus irregularidades.