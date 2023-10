Las rupturas de la semana

1.- Quizá lo verdaderamente noticioso no esté en las diferencias públicas entre Pierina Correa y Marcela Aguiñaga que antecedieron su renuncia a la presidencia de la Revolución Ciudadana. El cisma fue bien aprovechado por la Prefecta del Guayas para romper, definitivamente, con su rol de conducción imparcial como cabeza del correísmo y trazar su agenda propia de cara a las elecciones generales de 2025, donde Aguiñaga querrá ser la candidata presidencial. Ella es la principal beneficiada con la derrota de Luisa González el 15 de octubre, pues hecho el borrón, la cuenta nueva se escribirá con el bolígrafo de su carrera política mucho más dilatada.

2.- Dentro de las filas de Construye también se sienten fricciones, aunque estas aún no permiten hablar de una ruptura, todavía. Mientras Patricio Carrillo, del ala de María Paula Romo, dice en los medios de comunicación que la bancada de 29 legisladores ha resistido presiones internas y externas, las desavenencias vienen del lado ‘villavicencista’ de esta fuerza política. Es decir, por las recientes declaraciones de la excandidata vicepresidencial, Andrea González Nader, cuestionando a Christian Zurita. A ella le parecieron apresuradas las declaraciones que formuló en X, la noche del 6 de octubre, advirtiendo que el testigo protegido de la Fiscalía señaló “al gobierno de Correa” como un supuesto autor intelectual del crimen contra Fernando Villavicencio. González ha pedido respetar los procesos judiciales, señalando que la contaminación política, del sector que venga, siempre será perniciosa.

3.- También se siente tensión en Construye por los mensajes que comienzan a llegarle al presidente electo Daniel Noboa, en el sentido de acuerdos con el correísmo que supongan impunidad pueden ser muy peligrosos. Lo ha dicho Patricio Carrillo, Christian Zurita y María Paula Romo. Del otro lado, el de Noboa, en cambio, se nota cierta incomodidad por estas declaraciones. Jonathan Parra y Esteban Quirola son esquivos a la hora de habla de impunidad para el correísmo, pues sienten que ello les quita margen de acción en los diálogos con el legislativo, a pocas semanas de asumir funciones.

4.- La última ruptura se da entre el expresidente Correa y el Gobierno de EE.UU., representado por el embajador Michael J. Fitzpatrick, a quien calificó de “tonto, metiche, pero no tanto”. En un discurso que el diplomático leyó, enfatizó que las elecciones del domingo 15 de octubre, donde triunfó Daniel Noboa, significaron un sí a la democracia y “un fuerte no a los narcoterroristas y un no a sus testaferros que lavan su plata”. El correísmo reaccionó molesto, considerando que Fitzpatrick hacía graves acusaciones en su contra. Pero el Embajador señaló que su discurso lo sacaron de contexto porque su reflexión se encaminaba al “voto pacífico de los ecuatorianos” de ese día. En todo caso, la posición del expresidente Correa deja ver su descontento por el peso político que la Embajada de EE.UU. tiene en el país, lo cual nos lleva a pensar qué hubiera pasado con Fitzpatrick si Luisa González hubiese ganado las presidenciales.