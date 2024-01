La unidad nacional solo duró tres días...

Sin embargo, de lo que no se quiere hablar es de los costos económicos que trae una guerra de esa magnitud . Más aún para un Gobierno central, cuyo 80% del gasto público se va en sueldos para maestros, médicos, policías, militares, jueces y fiscales. El resto va a las alcaldías y prefecturas que nunca rinden cuentas.

Les puede más la demagogia , el terror a perder popularidad y a no desprenderse del patético paternalismo que ha destruido a toda la sociedad, porque cualquiera de los objetivos que se trata, desde esa perspectiva, termina siendo muy cortoplacista .

Y claro, se prestan para que siga la quejadera de alcaldes y prefectos que solo con paros pretenden justificar su inoperancia e ineficiencia.

¿Cuánto dinero ha recibido Esmeraldas para obra pública desde los años 80 y cuánto se la han dilapidado una tras otra sus autoridades?

En esta puerta giratoria, el Presidente de turno es al que siempre le toca “meterle la mano en el bolsillo de la gente”, mientras sus opositores (también de turno) se abanderan de las causas de los pobres en la Asamblea.

Lo patético es cuando ese presidente, que en 2016 subió dos puntos al IVA para financiar la reconstrucción de Manabí por el terremoto, luego de haberse comido todos los ahorros del sector público en nueve años de autoritarismo y cero rendición de cuentas, hoy cuestiona al actual mandatario por hacer más o menos lo mismo.

Esta columna, por cierto, no tiene como objetivo suponer necesariamente que el aumento al 15% del IVA para financiar la guerra es la mejor medida. Pero cabe recordarle al país, que el Estado no tiene un gran espacio de recorte presupuestario que no sea la eliminación del subsidio a los combustibles.

Pero si lo hace, Leonidas Iza y la Conaie se levantarán para arrinconar una vez más a un gobierno.