Esta posición se vuelve muy incómoda para Luisa porque la encierra en una agenda de dogmas ideológicos y económicos asfixiantes y peligrosos que no le aportarán en nada.

Está claro que Iza crispó los nervios y las contradicciones dentro de su organización, luego del 9 de febrero, intentando por todos los lados el apoyo a la candidata de la Revolución Ciudadana . Como ello no ocurrió, la salida fue ampliar el pacto hacia otras organizaciones de izquierda. Y para evitar que en Tixán le aplicaran la justicia indígena, optó por no estar en el acto de la firma con Pachakutik e intervenir vía Zoom, con un discurso muy crítico de Correa, como nunca antes se le ha escuchado.

La posición de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, transmitida vía telemática a la concentración de (Tixán) Alausí fue clara: si Luisa no cumple con las expectativas del movimiento indígena, las rupturas serían inmediatas y la movilización, permanente .

Si Luisa González gana la Presidencia de la República tendrá irremediablemente que romper el acuerdo firmado con Pachakutik el domingo pasado . No hay manera de que este sea viable en lo político ni en lo económico.

La falta de un ejercicio elemental de contabilidad pública es lo que ha destruido la reputación de la izquierda ecuatoriana, en especial, la del movimiento indígena. Su exigencia de cobrar las deudas a los grandes morosos es una simple ilusión y una estafa política monumental, y no porque no se les deba cobrar, sino porque si se lo llegara a hacer (ojalá eso ocurriera) se recuperaría un dinero finito que durará uno o dos años, mientras que hacia el futuro no se garantizan los cimientos de una sociedad productiva con finanzas sustentables, lo cual inevitablemente condenará al país a salir de la dolarización.

Es un peligroso chantaje el de Pachakutik, porque la limitará a Luisa González en su necesidad de trazar una línea de crecimiento económico con un orden en las finanzas públicas, en momentos en que el Ecuador ni de lejos tiene los petrodólares de 2007 que le dieron tanto poder a Correa.

Mientras la izquierda dogmática del Ecuador no se dé un baño de realidad y pragmatismo, difícilmente será una opción de poder. Luisa y la RC5 han arriesgado demasiado.