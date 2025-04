1.-La fiscal Diana Salazar. La noche de este martes 8 se conocerá su decisión de prorrogarse o no en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana avance con el concurso para escoger a su reemplazo, trámite que está detenido por la crisis política de esa institución luego de que se destituyeran a tres vocales principales y una suplente de ala correísta, denominada Liga Azul. Si Salazar opta por la prórroga, podría enviar al país un mensaje positivo de continuidad, dada la alta credibilidad de su perfil. De esta manera, los ciudadanos sentirán que su línea de trabajo, en el combate a las mafias y el crimen organizado, seguirá en pie durante meses.

Sin embargo, en las próximas horas, dentro del remate final de este proceso electoral, entrarán en juego cuatro personas a las que no hay que perderles la pista, porque sus acciones pueden incidir en algunos votantes.

2._ Erick Prince. La presencia de este experto en seguridad y ejércitos privados, calificado por muchos como un peligroso mercenario, es como poner la campaña a caminar sobre el filo de una navaja. Hombre polémico que despertará más polarización. El equipo de campaña de Noboa vende así la idea de que su gestión de mano dura contra el terrorismo es real y que necesita todo el apoyo y guía posible de gente que conoce y sabe cómo lidiar contra los criminales. Los opositores, con Luisa González a la cabeza, insisten en que Noboa ha maltratado la dignidad de las fuerzas militares y policiales en un acto que hiere la soberanía nacional. Este 13 de abril se sabrá qué opina la gente, según los resultados electorales. Es decir, si se aprueba la línea de combate directo contra los delincuentes o si pesa la reflexión institucional.

3.- Lavinia Valbonesi. Para nadie es un secreto que la primera dama es uno de los pilares en los que descansa la imagen del presidente Noboa y su fuerza en redes sociales. Basta con que ella ponga un post, para que su mensaje se viralice y alcance fuerza orgánica. De allí que la estrategia de exponer, por ejemplo, sus chats con la exesposa del Presidente, a propósito de los cuidados de la hijita mayor, tiene como propósito debilitarla digitalmente. Expertos en estas esferas aseguran que los ataques en contra de Valbonesi no solo se originan desde Ecuador, sino desde robots y cuentas operadas en EE.UU., Argentina, España o Venezuela. No solo el correísmo se ha valido de ello, sino muchos otros periodistas, juristas y activistas que consideran que en el entorno del presidente Noboa no se vela por el bienestar de la menor.

4.- Rafael Correa. Es claro que el expresidente se ha reactivado en redes sociales. En las últimas semanas tuvo un perfil más distendido y ameno en plataformas como Tik Tok, pero sus trinos polémicos se han intensificado en las últimas horas en X. Correa ha criticado a periodistas por sus análisis y comentarios en esta campaña, pero cuando cuestionó la posición de Alfonso Espinosa de los Monteros, motivado a votar por Noboa, los comentarios negativos arreciaron. Asimismo, mucha gente no ha dejado de referirse a la conversación mantenida con Ricardo Patiño, la semana pasada, en el canal digital Russia Today, donde se advierte que el dólar perderá fuerza y que EE.UU. es el responsable del saqueo de países como Venezuela. De cómo Correa lleve adelante sus intervenciones en estos días finales de la campaña, dependerá parte de la fuerza de Luisa González.