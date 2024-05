¿El retiro de Jan Topic es un fracaso?

Hace dos semanas se lo escuchaba fuerte y con ganas de dar pelea. Dijo que quería hacer una campaña certera , aunque deslizó una inquietante condición. “Yo no quiero ser presidente, sino ser un excelente presidente que cumpla su palabra y tomando en cuenta que no voy a volver a perder”.

Sobre todo, porque lo que él me dijo en un diálogo con fines periodísticos empata de forma coherente con las explicaciones que colgó en sus redes sociales para justificar su desinterés por ser candidato.

A su juicio, la estructura pública no está diseñada para tener políticos competentes en la administración estatal. También dice no entender al electorado que, por un lado, detesta al político que miente, pero que tres doritos después le aplauden las mentiras y devoran ‘fake news’.

Finalmente, se da cuenta de cuán importante es tener una carrera política exitosa para ser un gobernante exitoso.

Topic se despide de esta lid asegurando que su interés por combatir la inseguridad desde los meses finales de Guillermo Lasso, así como su campaña en agosto de 2023, es una forma de decir “yo ya he cumplido”.

Su figura como joven político ha estado expuesta al escrutinio público, sobre todo por el pasado de su familia, con varios episodios de tensión y, a ratos, de mucha intolerancia, por lo que la prensa y sus adversarios han evidenciado. En todo caso, Jan Topic ha dado la cara y sus explicaciones han alimentado la historia.

Él, como político, puede caernos mal o bien, pero esa relación con su potencial elector solo se zanja el momento de depositar el voto en las urnas, al primer intento como ocurrió con Daniel Noboa, Febres Cordero o Lucio Gutiérrez; a la tercera vez, como pasó con Borja, Sixto, Bucaram o Lasso, o durante tres veces consecutivas, como fue el caso de Rafael Correa.

Pero lo que el país ha perdido este lunes es la posibilidad de contar con un candidato que, hace dos semanas, quería ser un “excelente presidente” y que estaba trabajando para ello.

¿Por qué Topic decidió retirarse? Sus argumentos personales son comprensibles y respetables. Pero en lo que sí debemos profundizar es en las condiciones que Ecuador, en particular, y la sociedad contemporánea, en general, proyectan al permitir o no la consolidación de políticos profesionales, donde su carrera no se mida por cómo te va en una sola elección.