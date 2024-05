El error selectivo de Juan Esteban Guarderas

Llamó profundamente la atención la ola de críticas que este jueves 16 de mayo cayeron sobre el consejero de participación ciudadana, Juan Esteban Guarderas. Su falta de argumentos en Contacto Directo para justificar por qué sí cabe montarle un juicio electoral a la vicepresidenta Verónica Abad y, al mismo tiempo, desentenderse de las mismas faltas cometidas por el presidente Daniel Noboa, han golpeado uno de los valores con los cuales construyó su activismo ciudadano, en contra de la corrupción, así como su reciente carrera política.

El concepto de la justicia selectiva dio vueltas en decenas de cuentas virtuales (Pablo Encalada, Jorge Peñafiel, Pedro Donoso, Pamela Troya, Jéssica Jaramillo, Mauricio Alarcón, Fabricio Vela, etc.), que exigen a Guarderas hacer con el Primer Mandatario lo mismo que hizo con Abad, Guillermo Churuchumbi o Pabel Muñoz.

Y de paso, destaparon una acusación mucho más delicada, como ser presuntamente aliado de Noboa, mientras ostenta un cargo donde la independencia política debiera estar garantizada.

El tiempo, las rectificaciones y las futuras acciones del consejero Guarderas se encargarán de confirmar o desmentir esas inferencias que minan su imagen. Pero mientras ello ocurre, hay otro tema que desde el inicio de la segunda vuelta copa los titulares de prensa, volviéndose cada vez más chocante: la necesidad política del Presidente por hacer a un lado Abad.

No es para menos: la ignoró en el tramo final de la campaña, enviándola al exterior. No compartió con ella las primeras horas del triunfo del binomio electoral. Le lanzó duras puyas durante la entrega de credenciales y luego de no incluirle en el primer almuerzo oficial en Carondelet, dispuso su traslado a Israel, un país en guerra, primero como delegada de alguna iniciativa y luego como Embajadora, recortando toda la operación de la Vicepresidencia. El Gobierno, incluso, le sugirió no dar declaraciones a los medios.

Luego llegó el arresto de su hijo, por supuesto tráfico de influencias, con un innecesario envío a la cárcel de La Roca, de la que él salió pagando 20 mil dólares como fianza.