No hay un solo argumento que justifique la conducta de nueve médicos ecuatorianos que, según las primeras investigaciones, compraron los resultados de un examen académico para acceder a una plaza como residentes en hospitales de Argentina. Pero sí hay un montón de reflexiones sobre las cuales la sociedad ecuatoriana, en su conjunto, debe conversar.

Haber pagado hasta tres mil dólares por los resultados de esa prueba o, como ha circulado en un vídeo por redes sociales, usar gafas con alta capacidad de escaneo de imágenes para que alguien resuelva las preguntas de ese examen nacional es motivo de vergüenza nacional.

Hasta que no terminen las pesquisas y no se haga una denuncia formal, no cabe revelar los nombres de estos médicos tramposos ni espetar a la Universidad Técnica de Manabí el mayor peso de ese bochorno, por haber graduado a profesionales indelicados.

Lo que cabe, por ahora, es dimensionar la gravedad del caso.

1.- Hay profesionales ecuatorianos a los que poco preocupa su deshonestidad intelectual, pues plagiar un examen es mentir sobre las capacidades y la preparación de una misma persona. Es decir, engañarse y engañar al mundo. Actitudes como estas no son dignas de ningún profesional.