Pero claro, aquí no radica el problema de la RC5, sino en las declaraciones de sus dos legisladoras.

Con esta receta no habrá dolarización que aguante . Es más, puede liquidar al Ecuador entero.

Nada de eso está en su discurso de campaña. Todo lo contario: Luisa habla de bajar el IVA al 12%, de usar las reservas internacionales, de entregar no menos de 20 mil nuevos nombramientos a servidores públicos para que el Estado siga engordando, clavar salvaguardias a las importaciones, subir el ISD para que los dólares no salgan del país, sin darse cuenta de que, quizás, con esa medida tampoco entrarán nuevas divisas. Además está dispuesta a hablar con Leonidas Iza quien le exige una moratoria minera para detener esa industria que es el rubro más alto de inversión que recibimos.

La verdad, me esperaba algo más contundente. Por ejemplo, que su convicción para respetar los equilibrios fiscales, combatir el déficit, controlar y reducir el gasto público y generar confianza en los agentes extranjeros para atraer inversiones . ¡Que baje el riesgo país!

¿Cómo lo va a hacer? Pues bien, la candidata dice que "respetando las leyes y no violentando las embajadas, porque eso desalienta la inversión extranjera”.

La RC5 no necesita tribunales inquisitorios internos, sino decirle al país con absoluta sinceridad que su plan económico repetirá las mismas recetas desmedidas de 2007, bajo el riesgo de que ahora sí dolarización puede estallarnos en la cara, porque la realidad de 2025 es totalmente distinta.

Y como Ecuador no tiene moneda propia habrá que emitir cualquier cosa que apunte a estos objetivos. Recordemos que la primera gran “emisión monetaria” de Correa fue comerse los fondos de estabilización y los ahorros del IESS . ¿Ya nos olvidamos de quién reformó las leyes para mensualizar el décimo tercero y los fondos de reserva a los afiliados para sostener el alto nivel de gasto al que nos acostumbró su bonanza ficticia?

Si Arauz, el hombre poderoso del correísmo, encargado de los amarres entre la Asamblea y la Liga Azul del Cpccs, desesperado por posesionar a su Superintendente de Bancos so pena de separarse del movimiento si no lo conseguía, plantea la “absorción de dólares” es porque, casa adentro, el país tendría que utilizar un dinero ficticio que no se podría canjear con billetes físicos, porque estos utilizaría el Gobierno para los pagos al exterior.