Daniel Noboa se puso la vara muy alta...

2.- De momento, los efectos de optar por el envío de Abad a Israel le fueron adversos en el terreno diplomático . El encargo de una vigilancia por la paz, en términos prácticos, no tendrá manera de ejecutarse. Abad haría muy poco frente a un conflicto que requiere expertos de altísimo nivel . En el caso del Ecuador, en toda su historia, hay muy pocos referentes de estadistas y diplomáticos con las credenciales para una tarea reconocida a nivel global: Galo Plaza Lasso, Diego Cordovez, José Ayala Lasso o Luis Gallegos.

5.- Finalmente está la importancia de la agenda comunicacional. La Presidencia no se da cuenta de que en la pugna Noboa-Abad se potenciaron con los hechos y mensajes del lado de la Vicepresidenta: que Noboa fue poco atento con Abad; que le lanzó puyas en su discurso ante en el CNE el día de las credenciales; que le redujeron el número de pases para la Asamblea el día de la posesión; que solo se refirió a ella en el vocativo inicial en el discurso de posesión; que Abad comió en un mercado y no en Carondelet; que ella aludió a la violencia contra la mujer por lo que considera un intento de marginación... Además, en la discusión ciudadana no están claras las razones o los graves errores cometidos por la entonces candidata vicepresidencial para darle esta encomienda.