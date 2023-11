Daniel Noboa pierde novedad

A medida que se acerca la asunción del próximo Presidente de la República, el sentimiento de novedad que generaba Daniel Noboa desde su aparición en el primer debate del 11 de agosto de 2023 se ha ido transformando. Hoy pesa más la incertidumbre en una serie de escenarios.

El gabinete aún no está completo, sobre todo en el frente de Seguridad, el más sensible por el momento de violencia que vive el Ecuador. Esto es una muestra de que a Noboa le falta equipo para administrar el país. De allí que no sea extraño que hasta el próximo domingo o lunes se termine de conocer toda la plana de colaboradores de rango ministerial.

Igualmente, ha llamado la atención que varios de los ministros y otros colaboradores que se han nombrado (Trabajo, Inclusión Social, Energía, Aduanas) tengan una determinada vinculación a las filas correístas.

Es un dato muy sensible, porque han sido los silencios del propio mandatario electo los que han abonado a las dudas sobre la real participación de la Revolución Ciudadana en el Gobierno, tomando en cuenta que su alianza parlamentaria ya le dio a esa fuerza política un amplio poder de acción para impulsar su agenda de impunidad.