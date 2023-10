Cuatro hechos políticos que descuadraron la semana

2.- La política mancha las investigaciones del caso Villavicencio. Es lamentable que un tema tan delicado como el asesinato a un candidato presidencial terminará en una guerra de relatos por cuenta de los políticos, pocos días después de que la mafia, a vista y paciencia del SNAI, haya eliminado a los siete sospechosos más importantes. Christian Zurita argumentó que haber divulgado parte de las declaraciones de un testigo protegido, que supuestamente vinculó al correísmo, fue para evitar que esa corriente política “destruyera esa revelación”, porque a su juicio la Fiscalía y la Policía están penetradas por la Revolución Ciudadana. Ese partido cuestionó que a su candidata Luisa González se la quiera relacionar con el magnicidio. Ricardo Vanegas, exlegislador y aliado de Villavicencio, por haber revelado la identidad del testigo protegido, recibió duros cuestionamientos al punto de ser acusado de desleal.

3.- Juan Esteban Guarderas arremete contra Pabel Muñoz. El flamante consejero de Participación Ciudadana, quien se posesionó tras la destitución de Alembert Vera, dijo que investigará al Alcalde de Quito por supuestamente violar la ley electoral al hacer proselitismo a favor de la candidata presidencial Luisa González. Su argumento es que un dignatario público no puede usar su poder político para favorecer a un candidato, por mandato del artículo 178 del Código de la Democracia. Le cuestiona por haber prometido, junto con González, la construcción de la Universidad del Sur. Esa promesa, según Guarderas, no se justifica así el Alcalde haya pedido vacaciones, porque no está hablando desde su rol privado. Muñoz señaló: “Yo soy militante de una organización política, no quieren que me tome una foto con quien es parte de mi organización política”.

4.- Juan Carlos Holguín y las críticas al gobierno de Lasso. Fue casi cinco meses después de su renuncia como canciller del Régimen y en una entrevista con Jorge Ortiz. Allí, Juan Carlos Holguín dijo que él no puede desmarcarse del fracaso que significó no haber detenido la depredación política del correísmo en su sed de impunidad. En ese sentido, el excanciller señaló que es corresponsable de aquello y que el Régimen ha estado a punto de ponerle a la Revolución Ciudadana, en bandeja de plata, su retorno.