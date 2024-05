El deterioro político del correísmo se puede notar con absoluta facilidad en la serie de tropiezos y errores estratégicos que comete. Por eso, el de esta mañana en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea quedará grabado como una de sus más grandes meteduras de pata. Haber pretendido que la comparecencia de la fiscal Diana Salazar se convierta en un vulgar careo con Ronny Aleaga, era una apuesta descabellada que terminó para la Revolución Ciudadana de la peor manera: desacreditando aún más el trabajo de esa mesa legislativa a la que ahora sí le quedan pocos bríos para avanzar en el juicio político contra el personaje más protegido y de mayor credibilidad del país. ¿En serio, en el correísmo pensaron que apenas Aleaga asomara en la pantalla virtual para enfrentarse a Salazar, ella se iba a quedar para alimentar un show que solo le servía al exlegislador prófugo y acusado de ser parte de la narcopolítica del Ecuador?

¿Nadie le dijo a la presidenta de esa comisión, Pamela Aguirre, que su función es velar por los intereses del Estado y no satisfacer la agenda particular del correísmo, desesperado porque Salazar trunque las investigaciones que tienen a sus dirigentes por los tejados?

¿Después de todo lo que ha pasado, la prioridad de esa organización política es proteger a Ronny Aleaga? ¿No se supone que el señor ya se desafilió de las listas 5? Estas son preguntas obvias que nadie se formuló antes de la comparecencia de esta mañana, donde la Fiscal asestó al menos cuatro goles por fuera del autogolazo que Aguirre se propinó. Salazar se negó a dar información detallada sobre varias de sus investigaciones, argumentando que cualquier cosa que ella mencione serviría para que ellos (se entiende que el correísmo) alerte a los delincuentes investigados. Luego, cuando Aguirre quiso meter a Aleaga en la comparecencia, Salazar abandonó la Asamblea con la mejor excusa posible y así evitó que la reunión se alargara por mucho tiempo más, en la que hubiera podido a dar un paso en falso.

Diana Salazar en la Comisión de Fiscalización. ( )

La molestia de la Fiscal sirvió de aliento para que los legisladores que no son del correísmo, varios de ellos de ADN, se salieran también invalidando el desempeño de Aguirre. Este fue un hecho clave, porque se evidenció que el Gobierno respalda a la Fiscal. Y quizás el hecho más incómodo para el correísmo se produjo horas después, cuando a Pamela Aguirre le llegó un oficio de la Fiscalía, dándole 48 horas de plazo para compartir la información que permita localizar al prófugo Aleaga, ya que los dos se habrían contactado de alguna manera para concertar su fallida participación en la comparecencia. De poco han servido las ruedas de prensa y las explicaciones de legisladoras como Sofía Espín, sobre la importancia de oír a Aleaga y sus supuestos chats subidos de tono con la Fiscal. Peor aún que por este hecho, el expresidente Rafael Correa haya usado nuevamente sus redes sociales para insultar a la Fiscal, demostrando una vez más que la Revolución Ciudadana tiene un interés desesperado por proteger a aquel personaje que salió en la foto de la piscina de Xavier Jordán, donde posan varios sindicados por la Justicia, para destruir la reputación de la Revolución Ciudadana. Lo más absurdo que es así pretenden censurar y destituir a Salazar.

*El oscuro panorama de recuperación económica. En el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa, tres analistas reconocieron que Ecuador no va a crecer en el mediano plazo si no se avanzan en reformas estructurales que permitan la atracción de inversión extranjera y se dinamice la producción petrolera para alcanzar, al menos, los 550 mil barriles diarios de petróleo. Si esto no opera, la población seguirá empobreciéndose sin opción a un desarrollo económico y productivo que resulte alentador. https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/fecha-inicio-recuperacion-economica-ecuador-analistas-JC7307218