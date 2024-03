Así arranca la semana...

3.- Suspicacias por la movida del PSC. El titular de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo en i99 que se planteará una resolución para reforzar la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado y su lucha contra la corrupción. En ese sentido, dijo que la idea es abarcar todos los casos pendientes, desde el Metástasis y Purga, hasta el Caso Encuentro, Isspol y o el reparto de hospitales, a fin de que no se dirija el interés a un par de casos y los otros queden por fuera. En reacción, la exministra de Gobierno, María Paula Romo, y cabeza del movimiento Construye, señala que con ese tipo de movidas se pretende diluir las gravísimas evidencias que, en particular Metástasis y Purga, tiene el matrimonio entre la mafia “y determinadas agrupaciones con el correísmo”. El también exministro Henry Cucalón teme que mientras se concrete el juicio político contra Diana Salazar, bajo la promesa de no votar por su destitución, haya fuerzas políticas que busquen despellejarla en el camino. Días atrás, la jefa de la bancada de ADN, Valentina Centeno, juró por enésima vez que sus legisladores no darán su votos por una eventual censura a la Fiscal.

4.- La campaña de Noboa, en varios frentes. Recorridos en zonas afectadas por las lluvias para la entrega de ayuda. Discursos de alto contenido político en ceremonias castrenses para revindicar sus logros en materia de seguridad. Declarar a Olón, donde está su hogar, como un lugar mágico. Y decir que con un acuerdo ministerial su gobierno acabará con los suelos dorados en la burocracia. ¿Despedirá, con la jugosa liquidación que por ley corresponde, a los actuales funcionarios que ganan más que el presidente, porque no es tan fácil bajarles el sueldo? El Gobierno se mueve en varios frente para hacer noticia desde enfoques positivos.