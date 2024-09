La violencia se ha normalizado tan rápido en Ecuador que el grado de conmoción por una tragedia solo se mide en muertos. Por eso, el intento de asesinato, la mañana de este jueves 19 de septiembre, a una funcionaria administrativa del sistema carcelario, SNAI, se diluyó en la vorágine informativa.

Ventajosamente y pese a las heridas, ella y su esposo han logrado sobrevivir.

La indolencia colectiva ante estos hechos no es el único indicador que debe preocuparnos. El otro es nuestra dificultad para leer procesos y anticiparnos a coyunturas que aumentar el terror en esa racha de inseguridad que está por entrar al cuarto año.

En menos de un mes han sido atacadas cuatro personas vinculadas al SNAI. Varias más en lo que va del año.

El crimen, la semana pasada, contra la directora de la Penitenciaría del Litoral, Daniela Icaza, de 35 años, generó una ola de críticas por el hecho de que ella no se movilizaba en un auto blindado. Y que tanto el SNAI como la Policía y el Ministerio del Interior, en cabeza de Mónica Palencia, no han dudado en exhibir su injustificable impavidez, al señalar que no había informes, protocolos o alertas precisas de que Icaza necesitaba seguridad especial, cuando ese, por esencia, es un cargo vulnerable.