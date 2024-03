A Noboa ya le presionan sus aliados

A finales de enero, Jaime Nebot rompía uno de sus tantos silencios estratégicos, aquel que empezó desde el inicio de la campaña electoral, para posicionar la idea de que el presidente Daniel Noboa estaba haciendo un excelente gobierno en materia de seguridad. Y que, por tanto, el optimismo que sentía el país se debía al liderazgo del joven mandatario frente a los terroristas y, por supuesto, al acuerdo de gobernabilidad que su partido y el correísmo proporcionaban para que las cosas se hagan con eficiencia.

Y aunque en aquellos días, Nebot cuestionaba la idea de subir el IVA, sus diferencias con Carondelet parecían más bien conceptuales.

Este miércoles 20 de marzo, Nebot volvió a hablar de Noboa, a propósito de un evento en Samborondón, y donde esta vez pesaron más los cuestionamientos. “Esto se está haciendo una costumbre de gastar mucho, invertir poco, de no dar servicios, de no a la inversión y dedicar el presupuesto a lo que no debe estar dedicado. Eso debe cambiar. Hay que gastar menos e invertir más”, dijo.

Es preciso poner en contexto estas palabras. Nebot soporta una ola de críticas, los últimos 15 días, a propósito de las revelaciones del caso Purga, donde uno de sus operadores más cercanos, Pablo Muentes, fue arrestado e identificado como el nexo entre la narco mafia y la política.

Las explicaciones del exalcalde no alcanzaron para justificar la permisividad de él y del PSC frente a la oscura agenda de este exlegislador cuyas fechorías ya habían trascendido en la opinión pública.

Junto a Nebot, dos figuras clave de la actual coyuntura: el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, han acusado un serio desgaste por el tema.

Por eso llama la atención, que las críticas hacia la gestión de Noboa se produzcan cuando buena parte del país ha dudado de la transparencia del acuerdo parlamentario a favor del gobierno.

Además, cuando la Asamblea, presidida por el PSC, no logró impulsar un acuerdo de apoyo a la gestión de la fiscal Diana Salazar y más bien ha demostrado que el correísmo tiene espacio para avanzar su destitución. Como un ejemplo está el contenido del proyecto de resolución que Kronfle quiso aprobar el lunes exhortando a Salazar a que informe el estado de otras investigaciones que van más allá de Metástasis y Purga: hospitales, Isspol, Caso Encuentro, etc. El problema con esa resolución es que la Comisión de Fiscalización tendría los argumentos para señalar que la Fiscal no ha cumplido sus funciones...