30 oct 2025 , 10:55

Pastor evangélico genera controversia al pedir a su congregación ofrendas para dos iPhone 17

El religioso afirma en una prédica que recibió una "revelación divina" para que sus fieles financien la compra de dos iPhone 17 Pro Max para él y su esposa.

   
    El pastor pide ofrendas para costear su nuevo iphone 17 y el de su esposa( Captura de pantalla )
Redacción
Un video que circula masivamente en redes sociales desató una fuerte polémica en la comunidad evangélica. La grabación muestra a un pastor, de identidad no confirmada, afirmando durante un culto que recibió una "revelación divina" con un insólito propósito: que su congregación financie la compra de dos teléfonos iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes.

El pastor menciona directamente ante sus fieles que "Dios me dijo: Adquiere el iPhone 17 Pro Max, uno para ti y otro para tu esposa’”. Continuó diciendo que no debía preocuparse por el costo de los dispositivos, pues "de este culto saldrán las ofrendas para cubrirlos", invitando a los presentes a "hacer la voluntad de Dios".

El video, cuya autenticidad ha sido confirmada, sin indicios de haber sido generado por inteligencia artificial o manipulado digitalmente, muestra a los feligreses escuchando al pastor en completo silencio, sin que aparentemente ninguno cuestione la indicación.

La viralización del clip provocó una ola de críticas de miles de usuarios, quienes acusaron al líder religioso de manipular la fe con fines puramente personales y de convertir la religión en un negocio. El caso reabre, de manera inevitable, el debate público sobre los límites éticos del uso de la fe para obtener dinero o bienes materiales dentro de algunas instituciones eclesiásticas.

La controversia se centra en el aparente abuso de la posición de poder que tiene el pastor sobre sus seguidores. Este tipo de incidentes alimenta las críticas de aquellos que ven estos actos como una burla a los principios fundamentales de la fe y un aprovechamiento de la devoción y la confianza de los feligreses.

El suceso se suma a otros casos recientes de líderes espirituales que utilizan argumentos divinos para obtener beneficios materiales o generar grandes donaciones.

