Pastor evangélico genera controversia al pedir a su congregación ofrendas para dos iPhone 17

Un video que circula masivamente en redes sociales desató una fuerte polémica en la comunidad evangélica. La grabación muestra a un pastor, de identidad no confirmada, afirmando durante un culto que recibió una "revelación divina" con un insólito propósito: que su congregación financie la compra de dos teléfonos iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes.

El pastor menciona directamente ante sus fieles que "Dios me dijo: Adquiere el iPhone 17 Pro Max, uno para ti y otro para tu esposa’”. Continuó diciendo que no debía preocuparse por el costo de los dispositivos, pues "de este culto saldrán las ofrendas para cubrirlos", invitando a los presentes a "hacer la voluntad de Dios".

El video, cuya autenticidad ha sido confirmada, sin indicios de haber sido generado por inteligencia artificial o manipulado digitalmente, muestra a los feligreses escuchando al pastor en completo silencio, sin que aparentemente ninguno cuestione la indicación.

