Las imágenes que revelan la devastación del huracán Melissa en Jamaic

Muchas zonas de la mitad occidental de Jamaica quedaron anegadas, con viviendas destruidas por los fuertes vientos después de que el huracán arrasara la isla con una fuerza catastrófica.

Tres cuartas partes del territorio jamaicano perdieron la conexión eléctrica durante la noche.

Sin electricidad ni cobertura telefónica, gran parte del país está aislado y la información llega con cuentagotas.

"No tienes conexión. No puedes hablar con las personas con las que normalmente hablas", indicó la periodista Kimone Francis, del Jamaica Gleaner, con sede en Kingston, al programa Newsday del Servicio Mundial de la BBC.

En las áreas centrales de Jamaica, Francis señaló que las aguas de las inundaciones subieron hasta los techos de viviendas de dos plantas.

"Está entrando agua por el techo de mi casa. No estoy bien", declaró una residente a la BBC.

Una autoridad local describió la noche del martes al miércoles como "la escena de una película apocalíptica".

El primer ministro Andrew Holness declaró la isla como "zona de desastre", advirtiendo de "impactos devastadores" y "daños significativos" en hospitales, viviendas y negocios.

A falta de cuantificar los daños, se puede afirmar que Melissa ha asestado un duro golpe a la economía jamaicana.

En la costa norte, Montego Bay -el corazón de la industria turística de Jamaica y sede de su principal aeropuerto- necesitará tiempo para recuperarse.

La ciudad de Montego quedó dividida en dos por las inundaciones, explicó el alcalde Vernon.

"Una vez que amainaron los vientos, empezamos a tener muchísima lluvia y eso ha provocado inundaciones masivas en toda la ciudad. Un lado de la ciudad ahora está incomunicado del otro debido a carreteras inundadas por el agua", declaró en el programa BBC Breakfast.

