FOTOS | Nueva Delhi registra niveles críticos de contaminación y traslada las clases a modalidad virtual

La capital de India atraviesa un nuevo episodio de polución extrema. Una densa mezcla de niebla y humo cubre Nueva Delhi desde el fin de semana, elevando la contaminación del aire a sus niveles más altos en varias semanas y reduciendo de forma significativa la visibilidad.

Los registros oficiales confirman la gravedad del escenario. El lunes 15 de diciembre de 2025, el Índice de Calidad del Aire (AQI) se ubicó en 449 puntos, mientras que el domingo algunas estaciones superaron los 450 y marcaron picos de hasta 721 durante la madrugada. Estos valores representan un riesgo para toda la población, debido a la elevada concentración de partículas finas PM2.5.

Los hospitales reportan un aumento de consultas médicas. Se registran más casos de problemas respiratorios e irritación ocular. Entre 2022 y 2024, los centros de salud públicos de la ciudad atendieron más de 200 000 episodios de enfermedades respiratorias agudas.