Mundo
15 dic 2025 , 11:29

FOTOS | Nueva Delhi registra niveles críticos de contaminación y traslada las clases a modalidad virtual

El lunes 15 de diciembre de 2025, el Índice de Calidad del Aire (AQI) se ubicó en 449 puntos, mientras que el domingo algunas estaciones superaron los 450 y marcaron picos de hasta 721 durante la madrugada.

   
    Nueva Delhi registra niveles críticos de contaminación en el aire.( RRSS )
Fuente:
La capital de India atraviesa un nuevo episodio de polución extrema. Una densa mezcla de niebla y humo cubre Nueva Delhi desde el fin de semana, elevando la contaminación del aire a sus niveles más altos en varias semanas y reduciendo de forma significativa la visibilidad.

Los registros oficiales confirman la gravedad del escenario. El lunes 15 de diciembre de 2025, el Índice de Calidad del Aire (AQI) se ubicó en 449 puntos, mientras que el domingo algunas estaciones superaron los 450 y marcaron picos de hasta 721 durante la madrugada. Estos valores representan un riesgo para toda la población, debido a la elevada concentración de partículas finas PM2.5.

Los hospitales reportan un aumento de consultas médicas. Se registran más casos de problemas respiratorios e irritación ocular. Entre 2022 y 2024, los centros de salud públicos de la ciudad atendieron más de 200 000 episodios de enfermedades respiratorias agudas.

Medidas de emergencia

Las autoridades activaron la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación. La medida incluye la suspensión de obras, restricciones a vehículos contaminantes, limitaciones al uso de generadores diésel, estudiantes obligados a clases virtuales y la promoción del teletrabajo.

También se utilizaron rociadores de agua para intentar reducir la neblina.

La baja visibilidad alteró los servicios. Más de 40 vuelos fueron cancelados y decenas registraron retrasos, mientras que más de 50 trenes presentaron demoras de varias horas.

¿Por qué ocurre este problema?

La contaminación se intensifica cada invierno. La quema de residuos agrícolas en estados cercanos y las condiciones climáticas favorecen la acumulación de humo.

