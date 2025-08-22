El presidente de Serbia califica a Maduro de gran amigo y anuncia una mayor cooperación

El presidente serbio, Aleksandar Vučić, anunció tras una conversación telefónica con Nicolás Maduro, a quien calificó de gran amigo de Serbia, que ambos países reforzarán sus relaciones bilaterales y su cooperación.

Esta comunicación se enmarca en una serie de esfuerzos recientes por parte de Serbia para estrechar lazos con países de América Latina que han mostrado apoyo constante en temas clave para Belgrado.

"Estoy convencido de que en los años que vienen continuaremos cultivando esta amistad preciosa, para construir puentes de cooperación y solidaridad y contribuir conjuntamente a un futuro mejor y más unido de nuestros pueblos", escribió Vučić en su cuenta de Instagram la noche del jueves.

El mandatario serbio destacó la importancia de mantener una diplomacia activa basada en el respeto mutuo, especialmente con naciones que han demostrado respaldo en foros internacionales.

Vučić subrayó además que su país valora el apoyo firme de Venezuela a la integridad territorial de Serbia y, por tanto, su rechazo al reconocimiento de la autoproclamada independencia de Kosovo. Venezuela ha mantenido esta posición desde 2008, cuando Kosovo declaró su independencia de manera unilateral, un acto que Serbia considera ilegal.

Caracas ha reiterado su respaldo a la soberanía y unidad territorial de Serbia en varias ocasiones, incluso en el marco de la Asamblea General de la ONU y otros organismos multilaterales.

Los dos presidentes intercambiaron opiniones sobre los retos globales actuales, la necesidad del multilateralismo y la promoción de las relaciones bilaterales en todos los campos, que, según hicieron constar, tienen un gran potencial.

Entre los temas abordados figuraron la cooperación energética, el comercio, la cultura, así como posibles acuerdos en materia educativa y tecnológica. Tanto Vučić como Maduro coincidieron en que el fortalecimiento del diálogo Sur-Sur es fundamental en un contexto internacional cada vez más marcado por la polarización y las crisis geopolíticas.