Donald Trump arremete contra el director de cine Rob Reiner y afirma que estaba obsesionado con él

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/presidente-de-estados-unidos target=_blank>presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a>, arremetió el lunes 15 de diciembre contra el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/directores-de-cine target=_blank>director de cine</a> Rob Reiner</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/asesinato target=_blank>asesinado</a> en su domicilio en Los Ángeles, a<b> quien acusó de mantener una <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/obsesion target=_blank>obsesió</a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/actor-director-rob-reiner-esposa-michele-singer-muertos-casa-angeles-OC10562837 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/esto-se-sabe-muerte-rob-reiner-y-esposa-hijo-principal-sospechoso-FC10564089 target=_blank></a></b>