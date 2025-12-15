Mundo
15 dic 2025 , 11:08

Donald Trump arremete contra el director de cine Rob Reiner y afirma que estaba obsesionado con él

El Síndrome de Trastorno por Trump, también conocido como SDT, es un término político causado por la furiosa obsesión que tiene la gente con el presidente de Estados Unidos.

   
  • Donald Trump arremete contra el director de cine Rob Reiner y afirma que estaba obsesionado con él
    Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la estrella de Hollywood de Rob Reiner con flores.( Composición de Ecuavisa )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el lunes 15 de diciembre contra el director de cine Rob Reiner, asesinado en su domicilio en Los Ángeles, a quien acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra.

Lee más: El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer encontrados muertos en su casa de Los Ángeles

"Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario atribuyó el crimen a "la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump".

"Fue conocido por haber llevado a la gente a la LOCURA debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza", apuntó.

Rob Reiner y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo 14 de diciembre en su domicilio de Los Ángeles, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido degollados por uno de sus hijos.

La revista especializada People apunta al segundo hijo de la pareja, Nick, como autor de los hechos, mientras que el portal TMZ indica que fueron degollados por un familiar, "posiblemente" tras una pelea.

Lee más: Esto se sabe sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa: su hijo es el principal sospechoso

¿Qué decía Rob Reiner de Donald Trump?

Reiner había criticado en una reciente entrevista los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación y comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo, donde se cazaba a los comunistas: "Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento", dijo.

En noviembre de 2024, el difunto actor indicó que se toma un descanso de la red social X tras ganar la presidencia Donald Trump, y señaló que esta red social es cómplice del presidente.

De acuerdo al diario El Mundo, Reiner, al estrenar el documental Dios y patria (2024), señaló que Trump busca la forma de acabar con la Constitución y la democracia. También relacionó el tema del documental con la situación actual de Estados Unidos, donde las iglesias evangelistas tienen predicadores incitando al odio contra los demócratas.

Lee más: EE. UU.: Fin al programa migratorio de reunificación familiar para siete países, incluido Ecuador

Temas
Cine
Donald Trump
actor
Hollywood
Asesinado
Donald Trump
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas