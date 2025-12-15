Donald Trump arremete contra el director de cine Rob Reiner y afirma que estaba obsesionado con él

La revista especializada People apunta al segundo hijo de la pareja, Nick, como autor de los hechos, mientras que el portal TMZ indica que fueron degollados por un familiar, "posiblemente" tras una pelea.

Rob Reiner y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo 14 de diciembre en su domicilio de Los Ángeles, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido degollados por uno de sus hijos.

El mandatario atribuyó el crimen a " la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump ".

"Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner , un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele ", escribió Trump en su red Truth Social.

Lee más: El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer encontrados muertos en su casa de Los Ángeles

Reiner había criticado en una reciente entrevista los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación y comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo, donde se cazaba a los comunistas: "Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento", dijo.

En noviembre de 2024, el difunto actor indicó que se toma un descanso de la red social X tras ganar la presidencia Donald Trump, y señaló que esta red social es cómplice del presidente.

De acuerdo al diario El Mundo, Reiner, al estrenar el documental Dios y patria (2024), señaló que Trump busca la forma de acabar con la Constitución y la democracia. También relacionó el tema del documental con la situación actual de Estados Unidos, donde las iglesias evangelistas tienen predicadores incitando al odio contra los demócratas.

Lee más: EE. UU.: Fin al programa migratorio de reunificación familiar para siete países, incluido Ecuador