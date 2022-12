Violencia en Ecuador: ¿los menores de edad deberían ser juzgados como adultos?

View this post on Instagram

Una propuesta que no soluciona el problema de raíz

Actualmente, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en específico el artículo 305, establece que "los adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales". Reformar ambos códigos fue parte de la propuesta.

Pero, ¿es un camino válido?

Para el asambleísta de Izquierda Democrática (ID) y presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional, Ramiro Narváez, el incremento de las penas no es una solución, al menos no una que haya funcionado antes, pues dice que el propio Código Integral Penal (COIP), vigente desde 2014 ha sido reformado aproximadamente en 18 ocasiones, "todas la reformas han sido para incrementar las penas, sin embargo esos incrementos no han logrado disminuir la presencia de la delincuencia de manera masiva", argumenta.