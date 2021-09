Tercera dosis de vacuna contra el coronavirus: ¿es necesaria?

La OMS pidió no aplicar terceras dosis hasta que los países de recursos bajos avancen en la vacunación.

Narváez, expone que aún no existen pruebas suficientes para determinar cuánto tiempo de inmunidad cubre la vacuna "es una pregunta aún no resuelta, como son todos los coronavirus de mutación grande, es probable que toque vacunarse cada año", augura. Agrega que es posible que entre enero o diciembre "sabremos cuántos tienen defensa de haber recibido dos dosis y si necesitaremos refuerzos".

En el pasado, la ministra de Salud, Ximena Garzón, también ya había indicado que una vez que culmine el plan de vacunación 9/100 se esperarían 15 días para realizar un estudio local que permita determinar los niveles de inmunoglobulina desarrollados a nivel comunitario. "Dependiendo de eso, nosotros determinaremos si es necesario la aplicación de un tercer refuerzo o no", señaló a Televistazo.

Transmisión

Ofertar más pruebas fue una deuda del Gobierno anterior, pero también del actual, destaca el epidemiólogo. "Una alternativa para frenar la transmisión comunitaria es ofreciendo más pruebas y el rastreo de contactos".

En Ecuador se realizan 2.500 pruebas diarias entre PCR y antígeno. Sin embargo, expone Narváez, que se deben realizar un mínimo de 20.000 diarias como mínimo para poder seguirle el paso a la pandemia.

Combatir la variante Delta

El COVID-19 sigue evolucionando de forma constante, por eso la tercera dosis también está enfocada en una mayor protección ante la variante Delta.

Es que de acuerdo a un estudio publicado el 21 de julio por la revista científica The New England Journal of Medicine, demuestra una disminución de efectividad sobre todo en la primera dosis. Por ejemplo: ante la variante Alfa de Reino Unido, la vacuna de Pfizer con la primera dosis tiene una cobertura del 50%, mientras que, con la variante Delta de 46%. Con la segunda dosis, la primera alcanza el 95% de eficacia y con Delta 90%, según el reporte.

Sin embargo, cabe resaltar que el umbral para que una vacuna sea efectiva, según la OMS, debe pasar el 50%. Es decir, que en ambos casos una persona inmunizada completamente estaría protegido contra la variante Delta y Alfa.