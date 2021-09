Síndrome del covid-19 prolongado, estudio detecta más de 200 síntomas

De hecho, l a revista médica The Lancet publicó un estudio en el que analizó la salud de 1.276 pacientes que estuvieron hospitalizados por covid-19 en Wuhan (ciudad donde se detectó el primer brote de coronavirus), un año después de recibir el alta.

"El insoportable dolor físico y la incapacidad para dormir debido al dolor llevaron a Heidi a la decisión (...) nunca habría tomado esta decisión si no fuera por su intenso sufrimiento por Long Covid", escribió Nick Guthe, esposo de la escritora.

"66 de ellos fueron rastreados durante siete meses, el 91% de los pacientes que realizaron la encuesta reportaron que necesitaron 36 semanas para recuperarse", expone Simancas.

Es que no solo hubo daños a los pulmones, también se registró un abanico de síntomas como: alucinaciones visuales, temblores, picazón en la piel, cambios en el ciclo menstrual, etc. "No sabemos a largo plazo las consecuencias que se pueda tener (sobre secuelas permanentes), porque llevamos casi dos años estudiando la enfermedad", reconoce Simancas.