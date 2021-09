La Asamblea bajo la lupa ¿qué otros servicios ha contratado en estos cinco meses de gestión?

Así, otro caso que puso bajo la lupa al Legislativo, ocurrió hace menos de dos meses, cuando el pasado 29 de julio, el asambleísta Bruno Segovia, denunció un supuesto proceso abierto para comprar seis carros de alta gama por un precio de 350.000 dólares. Otra vez, en un comunicado, la Asamblea aseguró que la institución no había adquirido vehículos desde hace seis años.

Sin embargo, las denuncias sobre supuestas irregularidades van sembrando la duda sobre el accionar realizado hasta ahora por la Asamblea, señala Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, "deja la preocupación de cómo se ha manejado lo demás, (...) cuando hay dos o tres contratos, en cuatro meses de funcionamiento, de manera irregular, nos queda la duda si lo que se esté haciendo va en mal camino". En la misma línea, agrega que la Contraloría debe impulsar una auditoría interna para tener certeza sobre la utilización de los recursos públicos.

Por su parte, Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), resalta que "no es un tema aislado (...) no es el primer escándalo en 130 días". En ese sentido, agrega que este tipo de denuncias empañan, aún más, la ya golpeada imagen de la institución, y evidencia que "no hay un accionar responsable dentro de la Asamblea Nacional de cierto actores, pero cuando se conocen estas denuncias de presuntos casos se termina afectando a todos los legisladores por igual".