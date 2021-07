Históricas protestas en Cuba: ¿qué está pasando?

View this post on Instagram

Para Hilda Landrove, promotora cultural, escritora e investigadora cubana, el estallido social describió que "la idea de que Cuba no está tan mal porque no hay gente en la calle, se rompió ayer, será una Cuba antes y después del 11 de julio".

#CIDH llama al Estado de #Cuba a cumplir con sus obligaciones de #DerechosHumanos , en particular el derecho a la protesta; además, la reiterada recomendación de apertura democrática de la isla y el deber de compatibilizar la institucionalidad con los estándares interamericanos. 3

COVID-19

Las protestas también se originan ante el peor rebrote de la pandemia en la isla. Cuba reportó más de 6 mil contagios de covid y 31 muertes en un día. Una cifra récord para una población de 11 millones de personas. También se denuncia un subregistro.

Asimismo, frente a la pandemia, Landrove, manifiesta que "lo que sucedió ayer en Cuba no puede ser entendido como algo planeado; en ese sentido, a pesar del covid la gente se va a la calle, hay que pensar que la situación que viven es peor que el mismo virus ", y agrega que ante críticas sobre si era el momento ideal para alzar la voz o no," los sucesos sociales no suceden cuando deben pasar, sino cuando pasan ", resalta.

Crisis económica

Cuba a su vez enfrenta una crisis económica que la pandemia llegó a agudizar. El Gobierno, sin embargo, ha expuesto que todo se debe al bloqueo económico de Estados Unidos.

Pero ¿qué papel juegan las sanciones? "La discusión no puede ser nunca que la situación de Cuba se debe al bloqueo de Estados Unidos, distorsiona la realidad", expresa Landrove.

Asimismo, destaca que las razones de la crisis “se debe a un diseño de centralización y control que no han querido mover en seis décadas y que ha demostrado una y otra vez ser disfuncional”, dijo a Ecuavisa.com la investigadora.

Bloqueo de redes sociales

Las redes sociales han jugado un papel clave para exponer lo que sucede en la isla. Cuba ha sido tendencia en Twitter bajo el hashtag #SOSCuba con el cual algunas figuras reconocidas como artistas se han pronunciado. Uno de los pedidos fundamentales de esta protesta es el respeto a las libertades individuales.

Pero la conexión es intermitente. Ante ello, los datos de la red de NetBlocks , una organización no gubernamental que da seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza del Internet, confirmó la interrupción parcial de las redes sociales y las plataformas de mensajería a partir de las protestas. "Es probable que las restricciones específicas limiten el flujo de información desde Cuba", alertaron.