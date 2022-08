Guayaquil: Plan de seguridad cantonal existe, pero concejales de minoría aseguran desconocerlo

Concejales de minoría dicen no conocer el plan

El dicurso de Viteri con respecto a la seguridad ha cambiado en las últimas semanas.

En julio sostenía que el Cabildo porteño no tenía competencia para inmiscuirse en los planes que ejecutaba la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado.

"La seguridad, para que ustedes puedan tener una visión completa, es de total responsabilidad del Ejecutivo", dijo el 28 de abril pasado, cuando la cifra de muertes violentas era de aproxidamente 450.

No obstante, su Administración entregaba dinero para comprar camionetas, y proveía de alimentación y alojamiento a policías.

Hace unos días, se ha vinculado más activamente en temas de seguridad.

De su lado, en una sesión del Concejo, el pasado 17 de agosto, Lídice Aldás, la concejala de oposición de Fuerza Compromiso Social, levantó la preocupación sobre el desconocimiento del Plan de Seguridad Cantonal.

Y agregó que pese a los recursos económicos que han sido destinados para combatir la inseguridad, no se conoce las estrategias. En concreto, “ese plan no ha sido socializado", señaló.

Es así que existe incertidumbre sobre la efectividad del presupuesto entregado, "mientras el Gobierno central no tenga un plan integral a mí me parece que la plata va a saco roto", advirtió Aldás.

A este malestar se unió el concejal de Fuerza Compromiso Social, Terry Álvarez, quien asegura que tampoco ha conocido el contenido del plan. "El municipio también tiene una responsabilidad de reforzar la seguridad, sin embargo, no lo conocemos", dice.

Por su parte, el concejal Héctor Vanegas, de Centro Democrático, señala que desde agosto de 2019 ha insistido en la creación de una Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, propuesta que hasta agosto de 2022 no había sido tomada en cuenta. Señala que esa comisión debe ser la encargada de ejecutar el plan de seguridad en el cantón, proyecto que hasta la fecha tampoco conoce.

“El Concejo Cantonal es el único que debe aprobar un plan de seguridad. Yo no he votado por eso, no he conocido de eso y yo he venido pidiendo eso”, aseguró el funcionario. Vanegas reconoce que si bien la Alcaldía ha invertido en rubros relacionados a la seguridad, el Concejo Cantonal de Guayaquil desconoce en detalle en qué se han invertido los cincuenta millones de dólares anunciados por la alcaldesa Viteri.

“Yo he pedido que se me detalle, por escrito, cómo se ha gastado y en qué se ha gastado, pero todavía no tengo una respuesta”, dijo Vanegas en entrevista con Ecuavisa.com.