Esmeraldas: autoridades aseguran que comerciantes pueden trabajar y niños ir a la escuela

Tanto la gobernadora de la provincia de Esmeraldas, Tania Obando, como el nuevo jefe de la Policía Nacional en ese territorio, Holguer Cortez, coinciden en que el Estado sí tiene el control de la cárcel más grande de la provincia y que además existen las garantías para que los comerciantes puedan trabajar.

En entrevistas con Ecuavisa.com, ambas autoridades reconocen que el crimen organizado está asediando Esmeraldas, y específicamente su capital, sin embargo, señalan que el Estado no ha abandonado esa zona y que trabajan por recuperar los sectores donde los hechos violentos han incrementado.

Las declaraciones de ambas autoridades ocurren pocos días después de que el entonces jefe de la Policía en Esmeraldas, William Calle, fuera trasladado a otra instancia policial.

Días previos a su remoción, el oficial denunció la falta de atención del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Esmeraldas a las necesidades de la provincia y del cantón, respectivamente.

El coronel relató que hay sectores de Esmeraldas en donde "no hay agua, no hay una cancha de fútbol, muchos no tienen luz, no va el Ministerio de Cultura, no hay cámaras".

El escenario descrito por el oficial coincide con el que siente parte de la población esmeraldeña, donde se vive una tensa calma y los habitantes, por ejemplo, son víctimas de extorsiones.

