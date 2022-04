En Ecuador, más de 2.000 operadores de justicia son investigados por la Judicatura

Por su parte, la actual directora provincial de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, en una entrevista con este medio, reconoce que “el simple hecho de abrir expedientes a los jueces no debe ser nunca una buena noticia". Sin embargo, manifiesta que tener un control disciplinario es necesario, "no solamente por un tema de decir que estamos controlando, sino porque tenemos que precautelar el acceso a la justicia”.

El volumen de los datos para Germán Rodas coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, "demuestra que hay graves distorsiones y denota que la función judicial tiene conflictos éticos en el manejo de la cosa pública", dijo a Ecuavisa.com. Además, según su lectura, la cantidad registrada no refleja todos los casos que deberían estar, "los verdaderos responsables siguen libres".

Coronel subraya que, de esos procesos hay que hacer muchas diferencias, “también hablamos de procesos de jueces que llegan media hora tarde por 30 hasta 40, 50 días seguidos” . De hecho, diariamente en la provincia se registran entre 60 a 80 denuncias en contra de funcionarios judiciales por atrasos no justificados, revela.

Bajo la visión de German Rodas, el problema "no está en el número de destituciones, está en el hecho de que hay muchos casos abiertos y pueden prolongarse los procesos".

RETOS EN LA ESTRUCTURA

No es nuevo decir que la credibilidad en la justicia más de una vez ha estado empañada. Coronel lo reconoce: “la justicia no ha sido bien presentada, no es un poder del estado que haya generado seguridad y confianza en los últimos 20 o 25 años”.

Para subsanar la estructura judicial de raíz, tanto Coronel como Rodas coinciden en que es necesario transparencia y la mejora de las condiciones laborares de los funcionarios judiciales y; garantizar, así, un trabajo independiente.

Bajo este panorama empieza la postulación para el Concurso público de méritos y oposición de jueces para juzgamiento de corrupción y crimen organizado, el periodo estará vigente desde este sábado hasta el viernes 11 de abril de 2022.

El proceso para Rodas "debe ser serio", además, sostiene que "es indispensable que existan evaluaciones constantes sobre la acción de los jueces, pero no solo para los funcionarios de tercer orden", pues los responsables principales, recalca, suelen estar en otras esferas.