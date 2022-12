Elecciones Ecuador 2023: ¿cómo se fiscalizan las donaciones a las campañas electorales?

El presidente Guillermo Lasso no ha tenido reparos en decir que en Ecuador la narcopolítica existe. Sin embargo, las pruebas de lo que afirma son las que todavía no han llegado.

La ciudadanía no puede conocer quiénes son los aportantes

La transparencia de las donaciones es, aún, un tema pendiente en Ecuador. Es que, aunque, la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) publica los montos que recibe cada organización, estos, son globales y no desglosados, es decir, no detalla quiénes son los aportantes, ni cuánto dinero donaron, ni el origen de los recursos.

Según José Luna, analista de financiamiento de las organizaciones políticas (CNE), ​​​​​la información sobre el listado de los aportantes "sí constan en nuestros expedientes y es analizada haciendo un cruce de información con 10 instituciones públicas, como: la UAFE o el SRI".

Pero, para la ciudadanía esos nombres están bajo llave. Luna, explica las razones, el primer candado lo pone la Constitución, "existe una norma constitucional que resguarda el derecho de las personas a que su información no sea utilizada sin su autorización", por lo tanto, aunque el CNE sí recibe la información, aquella no es pública para la ciudadanía. Lo que supone que no pueda ser contrastada.