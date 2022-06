Comisión de Pacificación termina con tensiones al interna

Al ser consultada sobre la corrupción en la institución, dijo que, de forma particular, no está de acuerdo cuando se generaliza, "no se puede generalizar que toda la Policía e institución son tentáculos de las organizaciones criminales porque no es así (...) No se puede caer en especulaciones”.

Pero esta no fue la única rueda de prensa, horas después, en la Gobernación del Guayas, el resto de comisionados también se pronunciaron sobre el informe. El Padre y experto en psicología criminal, Luis Barrios, reconoció que el tema de la corrupción en las instituciones "ha sido una de las tensiones dentro de la Comisión que hay una persona que dice no critiquen al SNAI, pero bueno, si está mal la vamos a criticar".