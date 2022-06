El enfrentamiento entre Lolita Cortés y Horacio Villalobos por alumna de La Academia

La Academia 2022 se estrenó semanas atrás y gracias a los diversos talentos con los que cuenta, se ha hecho parte de conversaciones en plataformas digitales, no solo con respecto a sus participantes y shows, sino también gracias a sus jurados. Horacio Villalobos y Lolita Cortés son dos de los cuatro jurados con los que cuenta el reality musical que alberga a talentos de varias partes de América Latina, entre ellos a Ecuador, con los concursantes Mar Rendón y Zunio Music.

Este fin de semana la transmisión tuvo un enfrentamiento como protagonista, el suceso entre Cortés y Villalobos fue visto por toda la audiencia con la que La Academia cuenta alrededor del mundo, ya que los shows también son transmitidos por plataformas digitales. Estos son los representantes de Ecuador en 'La Academia'

¿Qué sucedió entre los jurados de La Academia?

El enfrentamiento inició debido a Jackie, una de las populares competidoras del show, la joven interpretó la canción "Mala Fama" de Danna Paola, a lo que Horacio le dijo: "Es la dueña de ese tema, es talentosísima y la adoramos, pero yo quiero ver tu talento”.

Al escuchar las críticas relacionadas a que el show fue una imitación clara, desde los movimientos, la voz y demás, la alumna se defendió asegurando que la canción y coreografía fue montada por producción. La Academia 2022: Los países contrincantes de los participantes ecuatorianos Lolita Cortés entro a escena defendiendo a Jackie con el mismo argumento y posteriormente, al ser interrupida por Villalobos, la crítica aseguró que no es cantante, por ende no puede comentar sobre ese talento.

"– Cállese señor, ahora estoy hablando yo.

– Ah, pero tú sí me puedes interrumpir, chula.

–Está haciendo su mejor esfuerzo, no puedes cambiar el color de voz. Señor, cállese. Usted no es cantante".



"No quiero que cantes como alguien más. Este señor no canta y no sabe ni cómo pedir las cosas."

El programa continuó en pie y los demás jurados, Ana Bárbara y López Gabito, concordaron con Cortés con respecto al performance de Jackie.

¿Cómo puedo ver La Academia?