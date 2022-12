Mundial Qatar 2022: Hinchas brasileños alientan a la Argentina de Messi

Burlas y memes

Muchos se burlaron de la caída de la 'Scaloneta' en el debut ante Arabia Saudita (1-2), inundando las redes sociales de memes sarcásticos, aludiendo por ejemplo a la famosa canción de "No llores por mí Argentina" .

Hasta los jugadores se mofaron en el vestuario, después de clasificarse para la final: "Brasileño ¿qué pasó? Arrugó (se acobardó) el pentacampeón", corearon, según imágenes que circularon en las redes sociales. El debate también alcanzó la plana mayor del fútbol brasileño.

El "rey" Pelé, internado desde el 29 de noviembre en un hospital en Sao Paulo para tratar un cáncer, celebró la genialidad de Lionel Messi en la semifinal, a juzgar por un post de su hija Kely en que se veía el partido en el televisor de su cuarto, con 'gifs' del argentino y exclamaciones.

Por su parte, el ex mediocampista Rivaldo elogió al capitán argentino: "Ya no tenemos ni a Brasil ni a @neymarjr, por lo que me quedo con Argentina. Sin palabras para ti @leomessi (...) Dios lo sabe y te va a coronar este domingo", escribió en redes sociales.