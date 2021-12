Real Valladolid abrirá un expediente y sancionará económicamente a Gonzalo Plata

El delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, habló en rueda de prensa, luego de que se confirmara su choque provocado por una imprudencia del jugador 'tricolor', donde reconoció su error y además, la directiva confirmara su sanción económica.

"Recibirá una sanción económica fuerte desde el club, hemos tomado la medida de sancionar económicamente al jugador, doy fe que tanto la directiva como el cuerpo técnico hemos hablado muy duro sobre Gonzalo Plata, él mismo ha decidido pedir disculpas en rueda de prensa", empezó hablando David Espinar, directivo del club quien acompañó a Plata en la rueda de prensa.

"Estoy muy arrepentido de lo que acaba de pasar, pudo haber sido mucho peor, los implicados se encuentran bien, hace poco hablé con ellos 2, les pedí disculpas a ellos y a la gente de la Real Valladolid, porque apostaron por mí, también a mi país, a mi familia, sobre todo a mi madre que sufre con estas noticias", dijo Plata visiblemente afectado por su error.

Profundizando: "Vine a darle la cara a todos, sé que no es un acto positivo, espero no me vuelva a pasar nada así".

Para cerrar, continuó: "Gracias a Dios todos los afectados están bien, estuviéramos hoy hablando de muertes y yo en la prisión, pero no fue así, estoy arrepentido, sé que no estuvo bien lo que hice".

Cabe recordar que Plata marcó 0,60 en la prueba de alcoholemia, por lo que según la ley española solo recibirá una sanción económica por $1129 dólares y evitará la prisión.