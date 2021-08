Pochettino: "Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo"

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, habló este viernes sobre los rumores que sitúan a Kylian Mbappé fuera del club parisino y dijo que el delantero francés es su "jugador y seguirá siéndolo".

"Lo primero y principal, yo no hablo de mi presidente, es una cuestión jerárquica, ni de mi director deportivo, no tengo nada que decir, creo que lo que ha dicho el presidente (Al-Khelaifi), lo ha dicho, y Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo", dijo Pochettino en rueda de prensa previa a la segunda jornada de Liga francesa ante el Estrasburgo.

El entrenador respondió así a una pregunta sobre lo que Nasser Al-Khelaifi dijo esta semana, cuando aseguró que Mbappé, cuyo contrato vence en 2022 y aún no ha renovado, ya no tenía "disculpas" para no quedarse en el París Saint-Germain (PSG).

Con la llegada de Messi, han crecido los rumores sobre una posible marcha del prodigio francés, que perdería algo de protagonismo en una plantilla con el argentino.

Asimismo, el PSG se podría verse forzado a vender jugadores para poder equilibrar gastos e ingresos, como requiere el "fair-play" financiero. EFE