Santiago Rosero nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo habló para ecuavisa.com sobre las declaraciones realizadas por Richard Carapaz, criticando el presente de la entidad deportiva local al punto de tildar: "Lo de Ecuador es completamente una vergüenza por no tener una buena planificación, no solo para nuestra categoría, la élite, sino para todas las categorías".

Para empezar, Rosero define con "sorpresa" las palabras del ciclista recientemente ganador del Tour de Suiza: "Richard tiene una voz que genera una responsabilidad grande a todos, pero cabe recordar que el campeonato nacional de ruta está inscrito desde el año pasado, se ha retrasado una semana, pero esto debido a la pandemia por los permisos...si bien Richard tiene parte de razón, en este tema en específico nos sorprende mucho porque este fin de semana se están recorriendo 78 campeonatos nacionales a nivel mundial, los equipos y los ciclistas lo conocen, me sorprende que él no lo recuerde".

Si bien Rosero no ha asumido, ya que ganó las recientes elecciones presidenciales como único candidato, Rosero apunta que existe una apelación con los clubes de Carchi, sitio donde se desempeña la élite ciclística del país: "El 28 de junio nos vamos a posesionar, los clubes de Carchi están realizando en estos momentos en una apelación que no se basa en ningún artículo del reglamento o Ley del Deporte, que solo se basa en crítica a la Federación, sin argumento ni nada"

En base a la cercanía de Carapaz al nivel de clubes en Ecuador, Rosero responde: "Son varios los ciclistas que tienen sus propios clubes, pero no comulgan con los dirigentes que están al frente de los suyos, al final prestaron el nombre, no lo sé, pero tengan en cuenta eso, el club de Richard que está totalmente legalizado y podía estar en la Asamblea de elecciones, pero por responsabilidad del club no enviaron a su presidente, esto denota que no hay una buena relación entre el presidente del club y el deportista Richard Carapaz".

¿Cuándo fue la última vez habló con Richard Carapaz?

"Yo con todos los corredores puedo conversar, estoy charlando con Jonathan Caicedo, Alexander Caicedo, Jonathan Narváez, entre otros pero es muy conflictivo conversar con Richard Carapaz, a mí no me responde los mensajes, los correos, y no es solo conmigo tampoco al metodólogo de la Federación, al vigente presidente de la Federación tampoco le responde, es difícil conocer su calendario, saber qué hará, cuales son sus necesidades..."

¿Quién será el DT de Ecuador en Los Juegos Olímpicos?

"Pienso cerrar mi cargo como DT en el Tour de la Venir, que termina el 23 de agosto y ahí empezar a ejercer como presidente de la Federación... las comunicaciones con Carapaz para los Juegos Olímpicos, nos han incluido a un chat virtual de toda la delegación ecuatoriana, y también un chat donde se ha ido pasando información, que al final los corredores responden como es el caso de Jonathan Caicedo, que habló directamente conmigo y disculparse con nosotros porque no estará en las pruebas contrarreloj de los Juegos Olímpicos, tenemos comunicación fluida con todos los corredores, el único que nos genera conflicto la comunicación es con Richard, entiendo su situación que tantas personas le escriban, tantos medios a nivel mundial.

Pero usted es el presidente, no un periodista o hincha más ¿no debe tener línea directa?

"Es lo que buscamos, yo le escribo varias veces al teléfono personal de Richard, de nuestro lado no ha faltado, si bien es cierto nos falta consultarle este tipo de situaciones sobre el calendario nacional, pero si no nos emite una respuesta es difícil".