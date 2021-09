Paiva: "Hay una campaña para tirar abajo lo que hacemos en IDV"

Renato Paiva, entrenador de Independiente del Valle habló en rueda de prensa luego de la victoria de su equipo sobre la Universidad Católica por una nueva fecha de la Liga Pro EC.

El estratega portugués se refirió inicialmente al compromiso: "Sabíamos en la calidad de Católica y me gustó como jugó mi equipo ante esto. En el primer tiempo pudimos hacer más goles. No me gustó perder la posesión en algunos momentos, en eso debemos mejorar. Pero ganamos y eso es lo más importante".

"Jugamos con dos delanteros por cómo juega Católica y sabíamos que así podíamos hacer más daño. El equipo va creciendo en función del trabajo de todos", justificó Paiva en relación a la dupla Angulo-Bauman.

Para finalizar, Paiva apuntó a los supuestos en la previa del cotejo sobre "los equipos del presidente y vicepresidente de la FEF": "Me da risa cuando se dice que se jugó este partido para ayudar a Independiente. Tuvimos a 5 jugadores en la selección y algunos no se pudieron recuperar. Está claro que hay una campaña para tirar abajo lo que hacemos en Independiente".

IDV se mantiene puntero en la Liga Pro, tomando distancia de sus rivales.