"Tin" Angulo deja Manta y reforzará a IDV

En el tweet del equipo porteño se evidencia una supuesta indirecta, "Ahora si, cantaremos tus goles en la selección". Todo indica que, al contrario de lo que se creía, Angulo no reforzará a Liga de Quito sino que volverá al club en donde tuvo su mejor época como futbolista, Independiente del Valle.

En esta temporada, el ariete esmeraldeño de 26 años participó en 14 de los 16 partidos que disputó el Manta y anotó 8 goles de los cuales solo uno fue de penal. Esto deja un saldo de 0.60 goles por encuentro.

Directivos de IDV aseguran que las conversaciones están muy avanzadas pero que aún no se ha estampado la firma del jugador en el contrato. "Nosotros esperamos concretar con José Angulo en esta semana, todavía no está firmado, estamos muy avanzados, pero hasta que no esté firmado no podemos confirmarlo", esas fueron las palabras de Franklin Tello, presidente de la institución de Sangolquí.