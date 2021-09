Se filtra audio de Roddy Zambrano alentando a los árbitros a no pitar

El drama entre la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) y la LigaPro, no hace nada más que agravarse. En esta ocasión, Se filtró un audio de Roddy Zambrano, referente del arbitraje nacional, incitando a sus colegas para no presentarse en la siguiente fecha de la LigaPro Betcris.

"Tenemos que tener determinación y no dar el brazo a torcer, que vayan a pitar con árbitros amateurs si quieren, no hay problema, hay que hacernos respetar", resaltaba el colegiado en respuesta a las declaraciones de Miguel Ángel Loor de suplir a los referees profesionales por amateurs.

"Nosotros tenemos que estar dispuestos a perder nuestra categoría, a perderlo todo, para ganarlo todo. Si no es ahora, no va a ser nunca.", habló en relación a las sanciones advertidas por LigaPro en caso de no presentarse. También añadió que existen deudas desde el 2018 por parte de la FEF, que les debe incluso más que la misma LigaPro, y que este es el momento para "Hacer respetar al arbitraje ecuatoriano".

Finalizó el audio animando a los jueces a no tener miedo de las consecuencias porque, según él, la FIFA va a sancionar a LigaPro por ponerse a dirigir los encuentros con árbitros que no son acreditados por esa institución.