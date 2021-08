Santiago Morales: "En la LigaPro hay preferencias, no se respeta el reglamento"

En una entrevista con Radio La Red, Santiago Morales mostró su disgusto por como se están llevando a cabo las sanciones disciplinarias en la LigaPro. Todo esto desencadenado por la expulsión fuera de los 90 minutos del golero Moisés Ramírez.

"Mandamos una carta a la Cámara Comercio Guayaquil que maneja la disciplina de LigaPro, por la expulsión que sufrió Moisés Ramírez luego del partido. Esperamos que en este año no nos pase que por cosas que pasan fuera del campo nos alejen de la final".

Dijo también que muchos clubes ejercen presiones para modificar el actuar de los jueces centrales y de la misma Cámara de Comercio quien habría permitido la participación de un jugador suspendido hace dos años sin decir nada.

Morales se queja de que el reglamento no se respeta y solo se escoge cuando hacerlo efectivo. "Pienso y pienso y no encuentro la solución. A la Cámara de Disciplina le hemos pedido que aplique el reglamento como debe ser, pero si eso ya no se hace, ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué están los reglamento si no sirven para nada?".

También acusó de que en el fútbol ecuatoriano, el Fair Play no existe ni dentro ni fuera de la cancha. Asegura que hay clubes a los que se les sanciona de maneras mas compasivas que a otros.

Esto con respecto a las contrataciones de equipos endeudados. "Nos deben 5 meses de los derechos de TV, sin embargo nuestros empleados y nuestros jugadores están pagados. Otros clubes no pagan, siguen contratando, siguen jugando y no pasa nada. Insisto, ¿para qué están los reglamentos?".

Finalmente, dijo esperar que en el partido en contra de Barcelona por la fecha 6 de la segunda etapa del campeonato, gane el mejor dentro de la cancha y que el referee no se haga ni notar.