Ronaldinho regresará al país el próximo 24 de septiembre

Ronaldinho volverá al país el próximo 24 de septiembre a la ciudad de Guayaquil, en esta ocasión para disputar un partido en un torneo infantil llamado 'Sur Cup'.

El certamen de índole amistoso, tendrá como uno de los 'padrinos' al '10' brasileño quien recientemente estuvo en Ecuador por un evento relacionado a la Liga Pro EC 'Betcris', dedicando un día a la afición de Quito.

“Agradezco a Quito por cómo me han recibido, me han hecho sentir bienvenido y me dan ganas de volver”, dijo en su momento 'Dinho', mostrándose satisfecho por lo vivido con el público capitalino.

"Ronaldinho es el padrino oficial del torneo, él estará presente para jugar un partido. A toda la gente de Guayaquil, él volverá a esta ciudad", reconoció uno de los agentes del exjugador del FC Barcelona, Atlético Mineiro y campeón mundial con Brasil 2002.

Ronaldinho ya estuvo anteriormente en el país, el pasado 2016 cuando fue el invitado especial de la 'Noche Amarilla' de Barcelona SC.