Rescalvo sobre polémico penal: "Ya era hora de que se equivocaran a nuestro favor"

El director técnico de Emelec, Ismael Rescalvo habló en rueda de prensa luego del polémico empate con Cumbayá por la novena fecha de la Liga Pro EC.

El estratega español reconoció de manera implícita que el penal sobre Zapata, no existió: "Ya era hora que se equivoquen a nuestro favor porque siempre se equivocan en contra. No hablo nunca de los árbitros, lo que tengo que decirle se lo digo a ellos, no hablo con la prensa porque no soy nadie para catalogar el trabajo de los árbitros".

Emelec estaba perdiendo previo al penal, cuando al minuto 85, el juez Marlon Vera sentenció una falta 'fantasma', ya que la pierna de los zagueros del Cumbayá no tocaron a la del colombiano 'azul'.