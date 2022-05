Renato Paiva: "Tengo una muy buena oferta del León"

Renato Paiva, director técnico del Independiente del Valle, reconoció la oferta laboral del León de México por sus servicios.

"Yo soy entrenador de Independiente, estoy trabajando a full en el partido ante Técnico. Mi agente está trabajando en el otro tema. Es verdad, tengo una muy buena oferta del León de México", empezó hablando Paiva.

"No quiero meterme en las negociaciones, le pedí a mi agente que lo maneje él y que me diga a mí cuando se concrete algo, o sino, que no me diga nada", profundizó el estratega portugués.

"Yo no quiero salir de IDV, pero si hay una buena oferta en la parte económica y futbolística, lo voy a pensar y a analizar. Tengo que pensar también en el futuro de mi familia. Las oportunidades llegan a su debido tiempo", culminó.

Cabe recordar que Paiva no podría dirigir en Ecuador la próxima temporada, debido a que no cuenta con licencia para dirigir en torneos ecuatorianos.