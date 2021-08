Renato Paiva: "Pacho y Vite no estaban preparados para irse afuera"

En una entrevista con Radio La Red, Renato Paiva, el timonel portugués de Independiente del Valle, habló sobre el movido mercado de transferencias que ha tenido el club esta temporada.

"Pocos clubes se dan el lujo de no vender porque quieren. No se imaginan Pedro Vite y William Pacho cuánto dinero van a ganar en Alemania. Nosotros tuvimos que acoplar la idea. Sornoza no es Titi Ortiz, lo mismo con Caravajal", empezó el luso.

Además reconoció que no estuvo de acuerdo con la venta de los dos juveniles alegando que no estaban preparados, "Hay jugadores que están listos, otros no, para salir. Di María lo conocí en Benfica. Jóvenes pero con trayectoria en el fútbol profesional. A Pacho y Vite les transmití que no están preparados para salir a Europa, por mi conciencia profesional".

"Tenemos la obligación de analizar cuando ganamos y perdemos. La gente afuera opina sin saber, solo quieren tener la razón. Pacho se fue, Previtali nos quedaba como opción. Hemos tenido semanas completas para adaptación de jugadores", terminó con el tema de los traspasos.

Con respecto a lo que se avecina la siguiente fecha del torneo local frente a Aucas, Paiva reconoció la buena plantilla del conjunto oriental. "Están bien reforzados y podemos sufrir en defensa con ellos". El tema de la defensa ha sido uno de los puntos más bajos de IDV este año.

"Muchos equipos cuando nos enfrentan cambian de línea de 4 a una de 5. Poner más jugadores adelante, es natural que te desequilibres".

Finalmente, Paiva aprovechó el espacio para felicitar a Barcelona y a Liga por los buenos resultados en Copas Internacionales.