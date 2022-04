¿Quién debe ser el nuevo entrenador de LDU?

Liga Deportiva Univeristaria atraviesa un mal momento futbolístico, debido a una seguidilla de malos resultados. La dirigencia del cuadro albo siempre ha respetado los procesos. Esta vez el director técnico, Pablo Marini, se adelantó, y presentó su renuncia al banquillo blanco, después de perder 4-0 contra el Atlético Goianiense por Copa Sudamericana.

El cuadro albo anunció la renuncia del DT argentino a través de un comunicado suscrito por el gerente de la Comisión Especial de Liga de Quito, Diego Castro.

Varios hinchas de Liga se pronunciaron en redes sociales de quién deber ser el nuevo timonel blanco y surgieron nombres como Reinaldo Rueda y José Pekerman (DT Colombia y DT Venezuela).

El presidente de la Comisión Económica de Liga Deportiva Universitaria, Isaac Álvarez, se pronunció y descartó la posibilidad de la llegada de ambos directores técnicos por sus sueldos elevados. Acerca del nuevo entrenador: “están en la mira varios entrenadores, estamos revisando opciones. La comisión de fútbol ha decidido que los entrenadores interinos, Geovanny Espinoza, Edison Méndez y Mauro Peralta se harán cargo de los entrenamientos del primer equipo en estos días. El entrenador debe tener carnet Conmebol por la participación del torneo internacional”.

También, se refirió a la situación de Damián Manso: “El jugador no vino con la delegación se quedó en Quito entrenando y trabajando. Tenemos que conversar con Damián y por ahora no quiero adelantar un criterio que no corresponde”.

¿Qué perfil debe tener el nuevo director técnico de la U?

Desde que se conoció públicamente la renuncia del estratega Marini, varios hinchas hacían eco en redes sociales de cuál debería ser el perfil del nuevo Dt albo. Para ello, entrevistamos al ex asistente técnico del equipo femenino de Liga Deportiva Universitaria, Mauricio Andino: “Debe ser un entrenador que sepa manejar el camerino, la presión de la hinchada y el de la prensa”. Por otro lado, José Francisco Cevallos (arquero de LDU en la obtención de Libertadores 2008) acotó que por la urgencia del caso, deben dar la oportunidad algún director técnico interino que conozca el medio y los valores del equipo”.

Pablo Marini estuvo alfrente del equipo quiteño 29 partidos, en donde dejó un saldo de 13 victorias, nueve derrotas y siete empates; para un rendimiento del 52.88%.