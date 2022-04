Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desmiente interés sobre Gustavo Alfaro

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló sobre el cargo de director técnico de su selección, ante el despido reciente de Reinaldo Rueda del puesto. ¿Gustavo Alfaro interesa?

Jesurún respondió a radio Caracol lo siguiente: "No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca (con Perú), ese rumor de prensa que llegó anoche es falso".

Insistiendo, Jesurún señaló: "No hay nombres todavía, ni candidatos, aunque hay 30 mil llamadas de empresarios que dicen tener el DT ideal. Quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, vinculados y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento. A Bielsa no lo menciono porque él no tiene vinculo".

Profundizando, el dirigente apuntó que la intención es de encontrar un técnico antes de empezar el Mundial: "No vamos a esperar hasta eso, vamos a intentar hacerlo lo más pronto posible, que no es mañana o pasado. Pero no esperar al Mundial. Si las circunstancias obligan a ellos sería otra cosa. La aspiración es que sea antes".

Cabe recordar que Gustavo Alfaro tiene contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hasta después del mundial de fútbol, que se celebrará en el mes de noviembre próximo.